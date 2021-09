Največje presenečenje uvodne četrtine nove sezone v prvi ligi je Koper, ki je na prvem mestu kljub temu, da mora še odigrati zaostalo tekmo z Domžalami. V primeru zmage bo imel šest točk prednosti pred drugouvrščenim Bravom, ki slovi po urejenih pogojih in ga nogomet nagrajuje za načrtno delo s poudarkom na razvoju mladih igralcev iz lastne nogometne šole.

Prihod Zeljkovića zadetek v polno

Koper je v začetku junija še trepetal za obstanek med prvoligaši, ko je igral dodatne kvalifikacije s konkurenčno Krko. Primorski klub se je moral močno potruditi, da je ohranil prvoligaški status, obenem je imel tudi rahlo naklonjenost sodnikov. Sledila je prenova ekipe z glavnim trenerjem na čelu. Prihod Zorana Zeljkovića, ki je pred tem deloval ravno v Krki in še nikdar na tako visoki ravni, se je izkazal za zadetek v polno. V prvi ligi se vrstijo pohvale za mladega in ambicioznega trenerja iz Ljubljane, ki je popestril nogometno sceno. Koper je na začetku sezone premagoval favorite za naslov prvaka in izkoristil utrujenost slovenskih predstavnikov v evropskih pokalih. Klub si je med prestopnim rokom lahko celo privoščil, da je Nardin Mulahusejnović, v minuli sezoni kralj strelcev, brez pravega slovesa zapustil Obalo in se preselil k Muri.

Nadaljevanje prvenstva bo razkrilo, ali se Koper resnično lahko vmeša v boj za slovensko krono. Doslej si je privoščil samo en poraz – ravno v nedeljo je na Bonifiki slavil Bravo –, pred tem pa je nanizal šest zmag zapovrstjo. Ljubljančani iz Spodnje Šiške so po devetih tekmah sezone najučinkovitejša ekipa drugega polčasa in v gosteh še ne poznajo poraza. Velika želja uspešnega trenerja Dejana Grabića je, da bi Bravo domače tekme igral v Stožicah, kjer bi lahko učinkoviteje razvijal svojo igro kot na miniaturnem stadionu v Šiški.

Olimpija, Mura in Maribor so dolžniki dosedanjega dela sezone, a glede na njihov igralski kader je pričakovati, da se bodo do zimskega premora približali vrhu. Najbolj se lovi Maribor, ki po odhodu Zlatka Zahovića še ni zmogel zapolniti globoke vrzeli. Zamenjave treh trenerjev v letošnjem letu kažejo, da Mariborčani mrzlično iščejo prepoznavno podobo, ki je klubu v zadnjem desetletju prinesla mednarodno slavo in kopico lovorik na domačih tleh. Mura je po tekmovalni plati najbolj obremenjena, saj bo jesen preživela v močni skupini konferenčne lige in hkrati nastopala na treh frontah. Olimpija kaže veliko stabilnejšo podobo kot na začetku sezone. Zasluge gredo predvsem trenerju Savu Miloševiću, ki potrebuje mir in podporo okolja, da bo lahko uresničil svoje zamisli.

Spodbudne nastope so pokazali nogometaši Tabora. Sežanci so poleg Maribora edini klub, ki je v uvodni četrtini prvenstva posegel po trenerski zamenjavi. Dušana Kosića, prvaka s Celjem 2020, zanima dolgoročni projekt. Naslednji trener na odstrelu bi lahko postal Agron Šalja, ki se je v knežjem mestu podpisal pod pet porazov. Domžale so bile premalo aktivne med prestopnim rokom, da bi ohranjale konstantnost v vrhu lestvice. Aluminij je doslej premagal samo Maribor, novinci v ligi Radomljani pa bodo morali pokazati veliko več za obstanek na najvišji ravni.