Sedmo turistično strategijo bo pisal najdražji ponudnik

Slovenija bo čez nekaj mesecev dobila novo, sedmo nacionalno turistično strategijo. Vsem dosedanjim je skupno to, da so cilji, zapisani v njih, po večini ostali neuresničeni. To velja tudi za veljavno strategijo, ki je nastajala pod vodstvom hrvaškega turističnega strokovnjaka Miroslava Dragičevića. Novo nam bo pisalo avstrijsko podjetje PKF Tourismexperts, v njihovi ekipi pa naj bi bil tudi Peter Vesenjak, tesen zunanji sodelavec gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in direktor podjetja Hosting, ki je zelo uspešno pri pridobivanju državnih poslov, povezanih z ministrstvom za gospodarstvo.