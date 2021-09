Končno, da se država loteva urejanja ceste čez Vršič. Skupaj z občino Bovec na to opozarjamo že leta. Vsako poletje je na cesti in na vrhu prelaza prometni kaos. To niso samo prometne nevšečnosti, po mojem mnenju je to nasilje nad naravo. (Foto: Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora)