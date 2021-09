Alitalia, ki naj bi prenehala delovati 15. oktobra, ko bo polno operativna postala Ita, je svojim potnikom svetovala, da v prihodnjih dneh potujejo zgolj z ročno prtljago. Tako se bodo izognili čakanju na prtljago.

Alitalia že več let ni ustvarila dobička in je bila posledično vedno znova odvisna od državne pomoči, zaradi česar so se pred časom odločili podjetje ugasniti in zagnati novo.

Njen naslednik Ita bo manjše podjetje z manj zaposlenimi in manj letali. Glede na načrte bo od več kot 10.000 zaposlenih pri Alitalii v Iti delalo le 2800 ljudi.

Sindikat si želi za te zaposlene izpogajati kolektivno pogodbo. Ita to zavrača in je v sporočilu za javnost zapisala, da zahteve sindikata »niso niti osnova za pogajanja«.