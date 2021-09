V večini članic EU je bila leta 2019 presežena količina vsaj enega od onesnaževal, za katere EU postavlja dopustne meje. Agencija je sicer danes predstavila najnovejše uradne podatke za leto 2019 in prve delne podatke za leto 2020. Gre za meritve z več kot 4500 merilnih postaj v 40 evropskih državah, je EEA zapisala na spletni strani.

V srednji in vzhodni Evropi kurjenje trdih goriv za ogrevanje domov in rabo v industriji povečuje koncentracijo trdih delcev v zraku, pa tudi benzopirena, ki je kancerogen. Izpostavljenost drobnim delcem vodi v srčno-žilne bolezni, raka pljuč in druge bolezni, ki so vzrok prezgodnjih smrti.