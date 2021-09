Na evropskih trgih pa se gibanje indeksa Stoxx 600 v ozkem razponu nadaljuje. Na previdnost pri vlagateljih vplivajo predvsem stopnje inflacije s potencialnimi vplivi na politiko centralnih bank, ki bi lahko predčasno začele zategovati pas. V Veliki Britaniji je za avgust inflacija znašala 3,2 odstotka, kar je najhitrejša rast v zadnjih devetih letih. Na Švedskem so inflacijske številke (2,4 odstotka) bistveno presegle pričakovanja konservativne Riksbank (1,4 odstotka), kar bi lahko vplivalo na višanje obrestnih mer bistveno prej kot v sprva predvidenem tretjem kvartalu leta 2024. Vlagatelje skrbi tudi rast cen električne energije, kar bi lahko prispevalo k upočasnjevanju gospodarskega okrevanja in dodatnim inflacijskim pritiskom. V Veliki Britaniji je cena električne energije na borzi N2EX znašala neverjetnih 424,61 funta na MWh, kar je 10-krat več od povprečne cene v septembru 2020. Na skok cen električne energije pomembno vplivajo tudi neugodne vremenske razmere na Otoku, saj je proizvodnja vetrnih elektrarn zaradi pomanjkanja vetra nezadostna za pokrivanje potreb po električni energiji.

Čez lužo je dogajanje na delniških trgih mešano, vlagatelji še vedno predelujejo nedavno objavljene ekonomske podatke in morebitne vplive na spremembe monetarne politike FED. Po zadnjih podatkih je število oddanih zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost na tedenski ravni naraslo za 332.000, kar je za 10.000 več od mediane pričakovanj analitikov. Po drugi strani pa prihajajo spodbudni podatki o prodaji na drobno, saj je rast v avgustu znašala 0,7 odstotka kljub naraščanju števila okuženih s covidom-19, analitiki pa so predvidevali padec v višini 0,7 odstotka. Pozornost globalnih trgov je usmerjena tudi na prihajajoče srečanje FOMC, ki bo potekalo 21. in 22. septembra. Vlagatelji zaenkrat še ne pričakujejo naznanitve začetka zategovanja pasu, kar pa se lahko spremeni že na naslednjem srečanju, ki bo potekalo 2. in 3. novembra.