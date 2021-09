Program Stare elektrarne so predstavili Alma R. Selimović, vršilka dolžnosti direktorice Bunkerja, vodja programa Mojca Jug, vodja projekta Reshape Tamara Bračič Vidmar ter člani kolektiva Beton Ltd. – Primož Bezjak, Katarina Stegnar in Branko Jordan. (Foto: Domen Pal)