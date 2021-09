V soboto so se pojavile informacije, da je Rožman ponudil odstop, a so iz vodstva kluba sporočili, da bo vodil v nedeljo ekipo na tekmi devetega kroga z Muro. Potem ko je Maribor v Ljudskem vrtu v nedeljo zvečer izgubil derbi s slovenski prvaki iz Murske Sobote z 1:2, je dogajanje postalo še bolj burno. Rožman je prišel na novinarsko konferenco šele več kot pol ure po koncu tekme, na kateri je le analiziral dogajanje na igrišču, na vprašanja pa ni želel odgovarjati.

»Glede na mojo dostopnost v preteklosti, bi vas prosil za razumevanje, da se s tem poročilom zaključi tiskovna konferenca. Glave so še prevroče za vaša vprašanja, kaj je bilo in kaj bo,« je povedal Rožman, ki je v klub prišel 20. marca in ekipo vodil na 23 tekmah, na katerih je dosegel 10 zmag, tri remije in doživel 10 porazov. Rožman je bil vidno nezadovoljen že med tednom, ko mu je vodstvo kluba zamenjalo njegovega dolgoletnega pomočnika trenerja Aleša Kačičnika in na njegovo mesto imenovalo Radovana Karanovića.