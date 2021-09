Kaji Juvan je v polfinalu teniškega turnirja WTA 250 v Portorožu proti Alison Riske zmanjkalo goriva. V prvem nizu je Ljubljančanka potrebovala skoraj pol ure, da je dobila prvo točko na svoj servis, v prvem nizu ni osvojila niti igre. Tik pred koncem niza je 20-letna Slovenka zahtevala medicinski odmor, po njem pa s podporo tričetrtinsko polnega teniškega kompleksa povedla s 4:3. Kaj več je bilo vsaj v soboto zvečer misija nemogoče. Slovenska junakinja turnirja WTA 250 je bila čustveno povsem izpraznjena, publiki ni zmogla vračati energije, kar si je po dvoboju najbolj očitala. Alison Riske, 38. igralka sveta, je bila preprosto boljša, odločnejša, natančnejša in bolj željna zmage.

Kaja Juvan je v Portorožu dosegla svoj največji uspeh na turnirjih serije WTA. Pred največjim slovenskim turnirjem se še nikoli ni uvrstila v četrtfinale, uspeh je nadgradila z uvrstitvijo med najboljšo četverico. Na zmagoviti poti je premagala prvo nosilko Hrvatico Petro Martić, neugodno Srbkinjo Aleksandro Krunić in najboljšo slovensko igralko ter letošnjo polfinalistko Rolanda Garrosa Tamaro Zidanšek. Na današnji svetovni lestvici bo znova napredovala med najboljšo stoterico ter bo postala druga najboljša Slovenka, za Tamaro Zidanšek in pred Polono Hercog, ki v Portorožu ni tekmovala.

Razmišljala o predaji

Po porazu je Kaja Juvan odkrito povedala, da neuspeh vselej boli. »V prvem nizu se je vse odvijalo v smeri tekmice. Veliko sem tekla po igrišču, noge pa sem imela zelo utrujene, saj sem v petek igrala kar dva dvoboja. Začutila sem poškodbo in vzela medicinski odmor. Odkrito povedano, sem razmišljala tudi o predaji, saj sem se bala, da bi se huje poškodovala,« je težke trenutke podoživela Kaja Juvan. »Resnično si želim, da poškodba desne noge ni hujša, saj do konca sezone načrtujem igrati še na štirih turnirjih. Najprej si bom vzela nekaj dni počitka, v petek pa bom odpotovala v Kazahstan. Pozneje načrtujem še nastope v Linzu, na Tenerifu in v Romuniji, vse na trdi podlagi,« je pojasnila.

Turnir v Portorožu je postal najljubši slovenske teniške junakinje minulega tedna. »Kako bi ga ocenila? S čisto desetico. Vse je potekalo gladko in v najlepšem redu ter na vrhunski ravni. Svoje igre v Portorožu bi najbolje opisala z besedami, da sem naredila korak v pravo smer. Prepričala sem se, kako vrhunsko moraš biti pripravljen, fizično in psihično, da lahko na tovrstnih turnirjih vsak dan igraš na najvišji ravni. Ponosna sem na prehojeno pot v Portorožu,« je portoroške organizatorje pohvalila Kaja Juvan. Tudi drugi so jih. Minuli teden v Portorožu je v vseh pogledih upravičil naziv teniškega praznika.