V derbiju vodilnih ekip je Bravo vodilnemu Kopru prizadejal prvi poraz v sezoni, potem ko so varovanci Zorana Zeljkovića nanizali šest zmag zapored. Kakovost tekme je bila na skromni ravni. Bravo je postavil trden obrambni blok, Koper pa se v vlogi favorita, ki mora napadati in igrati kombinatorno, ni znašel in je bil brez idej, kako premagati vratarja Josipovića. Tekma je bila odločena v 75. minuti, ko je udarila naveza podajalec Trontelj iz kota in strelec Drkušić z glavo, potem ko je preskočil nezbrano obrambo gostiteljev.

Sodnik Jug je jezil igralce Olimpije in jim obenem pomagal

»Hvala igralcu Celja. Ko verjameš v gol, se tudi zgodi,« je edini gol na tekmi med Olimpijo in Celjem komentiral strelec Almedin Ziljkić, ki je zadel iz prostega strela, potem ko je žoga zadela igralca Kerina in spremenila smer. Ljubljančani so prišli do pomembne in zaslužene zmage z borbenostjo in značajem, saj so večino drugega polčasa igrali z desetimi nogometaši, potem ko je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Pavlović. »Takšne zmage so najslajše in prinašajo veliko dobrega. Utrjujejo značaj ekipe, ki je zelo pomemben v tako izenačeni ligi, kot je slovenska. Sami sebi so dokazali, kaj vse lahko naredijo še boljše,« je tekmo ocenil trener Olimpije Savo Milošević, ki se ni ustrašil igre z igralcem manj. Ekipa se je postavila v blok, kjer sta na levem boku veliko delo opravila mladi vezist Sešlar in nato rezervist Ratnik, in ohranila zbranost.

Olimpija, ki je imela na klopi večinoma mladince, saj Elšnik ni imel pravice nastopa zaradi izključitve na tekmi proti Muri, Delamea Mlinar, Ostrc in Andrejašič so zboleli, nekateri pa so preslabi celo za rezervo v slovenski ligi (Petrov, Gliha…), je bila boljša v prvem polčasu in tudi z igralcem manj iskala drugi zadetek. Na ljubljanski klopi, ki je prejela dva rumena kartona, in igrišču so se jezili na odločitve sodnika Juga, ki se je postavil v središče dogajanja. »Bili smo malce nervozni, zato bomo morali ne glede na sodniške odločitve popraviti svoje obnašanje z mano na čelu in si postaviti rdečo črto. Po eni strani so nam odločitve sodnikov otežile pot do zmage, a obenem so bile dobrodošle, da je ekipa stopila skupaj, da so igralci pomagali drug drugemu,« je izpostavil Milošević, ki je zaradi uvajanja mladih igralcev vesel treh tekem zapored doma v Stožicah.

»Na igrišču ni bilo opazno, da imamo igralca manj,« je Ziljkić, ki je iz tekme v tekmo vse boljši, povzel dogajanje v Stožicah, kjer Celju kljub številčni prednosti ni uspelo vzpostaviti popolne prevlade in avtoritete. Bilo je premalo konkretno in odločno, ob štirih priložnostih (le ena v drugem polčasu) pa nezbrano. Olimpija je Celje prekašala v želji in borbenosti, zato je osvajala druge žoge. Celjani so padali v malodušje, ker jim je Nukić kradel žoge, jih zadrževal ter razigraval soigralce.

»V trenutkih, ko smo igrali dobro, smo prejeli zadetek iz situacije, ki se ne bi smela zgoditi. Z igralcem več smo igrali preveč na silo, nismo bili mirni v glavi, zato smo izgubili nit svoje igre. Takšne priložnosti, kot smo jih imeli, je treba izkoristiti. Pridejo takšne tekme,« je menil trener Celja Agron Šalja. Pet zamenjav ni prineslo nobene dodane vrednosti v igri. Napadalec Žan Medved je bil vidno nezadovoljen, ko je moral na klop, zato imel »kratek stik« s Šaljo, ki ga je zgrabil za nadlaht, padale so kletvice, slekel je rdeči dres in odvihral v garderobo. »Imamo tudi druge kakovostne nogometaše, ki si zaslužijo priložnost. Sva se že pogovorila in vse je v najlepšem redu,« je pojasnil Šalja. Pred tekmo je Olimpija v čast svojega nekdanjega asa Danila Popivode, ki je nedavno umrl, upokojila številko sedem.