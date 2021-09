V New Yorku bo ta teden potekalo vsakoletno najbolj pestro dogajanje na mednarodnem diplomatskem parketu. Jutri se v generalni skupščini začenja splošna razprava, na kateri voditelji ali drugi predstavniki 193 držav članic OZN predstavijo svoje poglede na aktualna vprašanja. Od globalnih bodo letos v ospredju spet pandemija in okrevanje gospodarstev pa podnebne spremembe, napetosti med ZDA in Kitajsko ter Afganistan (ki je na vrsti za govor čisto zadnji, v OZN pa ga še zastopa predstavnik prejšnje, padle vlade v Kabulu). Splošna razprava poteka pod naslovom Grajenje odpornosti s pomočjo upanja in se bo končala prihodnji ponedeljek.

Po lanskem virtualnem zasedanju, ko so nastopajoči na splošni razpravi govore posneli, letos v New Yorku pričakujejo več kot sto državnikov, čeprav so si ZDA po navedbah tamkajšnjih medijev prizadevale, da bi bilo čim več nastopov spet virtualnih. Svoje so primaknile še mestne oblasti z zahtevo, da se generalne skupščine udeležijo le cepljeni proti covidu-19. Do ukrepa je bilo kritičnih več držav, generalni sekretar OZN Antonio Gutteres pa je dejal, da takšne omejitve ne morejo nadzirati in da bodo računali na odgovornost udeležencev. Vendar bo ta poziv na preizkušnji že takoj na začetku. Tradicionalno prvi državni voditelj na splošni razpravi je predsednik Brazilije, Jair Bolsonaro, ki prihaja v New York, pa ni cepljen in pravi, da nima nobene takšne namere, čeprav so gostitelji pred Palačo narodov postavili center, kjer lahko vsakdo takoj dobi odmerek janssena. So pa letos dodatno omejili zgornje število članov posamezne delegacije.

Brez Putina in Xija Za Bolsonarom bo jutri kot drugi od državnih voditeljev tradicionalno govoril ameriški predsednik, prvič torej Joe Biden, ki ima polno malho perečih mednarodnih tem. Zaradi covida-19 za udeležence splošne razprave letos ne bo priredil tradicionalnega sprejema voditelja ZDA kot države, ki ozemeljsko gosti zasedanje. Med voditelji, ki jih opazno ne bo v New Yorku, so predsedniki Rusije, Irana in Kitajske Vladimir Putin, Ebrahim Raisi (ki je položaj prevzel pred kratkim in bo imel videogovor) in Xi Jinping, ki po navedbah agencij v tujini ni bil že 600 dni, torej nekje od pojava novega koronavirusa. Ob številnih drugih stranskih srečanjih in zasedanjih bosta Gutteres in britanski premier Boris Johnson že danes v New Yorku priredila podnebno srečanje z namenom, da dosežejo kak napredek v zavezah držav pred novembrskim podnebnim vrhom v Glasgowu COP26, ki mu bojda grozi neuspeh. Tako vsaj pravi Gutteres, ki je v teh dneh dejal, da človeštvo izgublja bitko s časom in da »moramo prenehati biti vojno proti našemu planetu«. OZN pred vrhom opozarja, da svetu grozi dvig temperature za 2,7 stopinje glede na predindustrijske čase, cilj pa je, da ne preseže poldruge stopinje. ba

Francija še jezna Prah okoli novega vojaškega partnerstva ZDA, Avstralije in Velike Britanije, ki sta ga iz različnih razlogov ostro kritizirali zlasti Kitajska in Francija, se ne poleže in bo najbrž našel mesto v kakšnem govoru v generalni skupščini. Francoska vlada je na pogovore poklicala svoja veleposlanika v ZDA in Avstraliji. Jezna je, ker je zaradi novega partnerstva padel v vodo njen posel s podmornicami z Avstralijo, vreden desetine milijard evrov. »Dogajali so se laganje, dvoličnost, zloraba zaupanja in prezir,« je rekel zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Avstralski premier Scott Morrison pa trdi, da je bila odločitev za jedrske podmornice v nacionalnem interesu in da so ves čas pogovorov s Francozi (od leta 2016) govorili, da bo to prvi kriterij pri odločitvi.