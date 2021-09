Enega zadnjih poletnih dni preteklega tedna je blagovna znamka H&M izkoristila za predstavitev najmodnejših kosov te jeseni, ki so jih na prodajne police postavili 16. septembra. Znamka je v skladu z navdihom in trajnostno vizijo kolekcije prostor za predstavitev našla v zeleni oazi ljubljanskega Botaničnega vrta.

Trajnostno naravnana moda Spekter zemeljskih zelenih tonov kolekcije, ki prinaša naravno svežino in udobje, ter kontrasti oranžne in črne, ki se ujamejo v urbano rahločutnost, so narisali popolno kuliso sproščenega druženja. Barve narave, ki krasijo najnovejše modele oblačil, so se tako do popolnosti izrazile. Kot so zapisali snovalci nove kolekcije jesen/zima 2021, je ta praktična, vendar modno ozaveščena. Trajnostno naravnana moda, ki jo zasleduje H&M, je prepričala tudi modni navdušenki Teso Jurjaševič in Jasno Vale ter televizijsko voditeljico Melani Mekicar, ki so imele prvo priložnost sestaviti svoje najljubše modne kombinacije te jeseni. Tropski rastlinjak pa je bil navdih za ustvarjanje priznane modne fotografinje Ana Gregorič, ki je v objektiv združila naravo in modne trende prihodnosti.

Kolekcija sestavljena iz vsestranskih kosov Posebno pozornost je pritegnil vse bolj priljubljen modni trend gorpcore, ki se v najnovejši jesenski zbirki srečuje z eleganco, kar sodobnemu uporabniku prinaša premik k športni eleganci, funkcionalnosti in tehnologiji. Kolekcija poleg tega predstavlja dodaten pozitiven korak znamke H&M, ki je usmerjena v skrb za prihodnost. Zagovarja namreč trajnostni pristop do mode, saj je velika večina oblačil izdelana iz organskih in recikliranih tkanin ecovero. H&M je ustvaril izbor vsestranskih kosov, ki klasični estetiki podeželja dajejo sodoben pridih. Ne samo trajnost, temveč tudi praktičnost sta bili vodili jesenske kolekcije pri H&M. Zložljiv vodoodporni anorak iz recikliranega poliamida se denimo lahko spremeni v priročno vrečko, medtem ko lahko recikliran kombinezon iz poliestra in puli brez rokavov kombiniramo s katerim koli kosom. Drugi ključni kosi, kot so črne in oranžne legice s stremenkami, stoodstotno recikliran telovnik iz poliestra in ohlapen pulover s kapuco, predstavljajo sodoben, a udoben ulični slog 90. let. Visoki škornji, škornji chelsea z debelim podplatom in bejzbolske kape nevtralnih tonov pa nadaljujejo prefinjeno estetiko na prostem. Posebnost kolekcije pa so dodatki za pse, prešiti in pleteni plašči ter prešita torba za štirinožne prijatelje.