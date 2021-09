27-letni Nathan Paulin je vrv pritrdil na eni strani reke na Eifflov stolp in na drugem bregu na narodno gledališče Chaillot. Po njej se je nato bos sprehodil počasi in previdno, opremljen z varnostnim pasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večkrat se je tudi ustavil in počival, sede ali celo leže na vrvi.

»Ni lahko hoditi 600 metrov, se koncentrirati, z vsem, kar se dogaja naokoli, pod pritiskom (...), a vendarle je bilo čudovito,« je po osupljivi sobotni predstavi povedal mladi akrobat. Težko je tudi pridobil vsa potrebna dovoljenja.

Paulin se sicer že lahko pohvali z več svetovnimi rekordi, s tokratnim podvigom pa je obeležil t. i. dan dediščine, ko v Franciji vsako leto za obiskovalce odprejo zgodovinske zgradbe in spomenike, ki so običajno za širšo javnost zaprti.