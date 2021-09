Danes zjutraj so na tramvaju, parkiranem na postajališču Most mladosti, našli truplo moškega, je potrdila zagrebška policija. Na njem so vidni znaki nasilja, so še dodali, več informacij pa zaradi trajajoče preiskave ne dajejo.

Hrvaški mediji poročajo, da policija preiskuje sum uboja oziroma umora. Zagrebški tramvaji naj bi bili sicer opremljeni z nadzornimi kamerami, ki bodo kriminalistom v preiskovanju primera zagotovo prišle prav.