Kaja Juvan je danes dosegla svoj največji uspeh v karieri na turnirjih najvišjega ranga z oznako WTA. Ljubljančanka, ki je v prvem krogu izločila prvo nosilko, Hrvatico Petro Martić, je proti Aleksandri Krunić upravičila višjo uvrstitev na svetovni lestvici (103:176) ter se z zmago 7:6 (1), 6:4 uvrstila v četrtfinale. Pot do njega je bila v dvoboju, ki je trajal dva dneva in bil večkrat prekinjen, trnova.

»Dvoboj je bil zelo naporen. V četrtek sem ga čakala ves dan, ga dočakala, a ne dokončala. Danes sem se zanj trikrat ogrevala. Bila sem zelo nervozna, kar se je poznalo pri napakah. A sem z borbeno igro vse skupaj nadoknadila. Presrečna sem, da sem se uvrstila v svoj prvi četrtfinale na turnirjih serije WTA, in se zelo veselim dvoboja s Tamaro Zidanšek. Doslej je še nisem premagala, upam, da bo tokrat drugače. Sem sicer malce utrujena, a imam še dovolj energije,« je povedala Kaja Juvan, ki so jo v dveh dneh na tribunah spremljali znani obrazi. V četrtek je bil na tribuni Franjo Bobinac, ki je napovedal, da se bo prihodnje leto podal v boj za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Aktualnega predsednika Bogdana Gabrovca, ki je prejšnji mesec izjavil, da je bilo obnašanje Kaje Juvan z neudeležbo na olimpijskih igrah v Tokio zvezdniško, še ni bilo v Portorožu. Danes pa je za Kajo Juvan srčno navijal Dušan Kosić, novi nogometni trener Tabora Sežane.

»Zaploskajte Tamari, saj si vsi skupaj niti ne predstavljamo, kako težko se je uvrstiti v polfinale turnirja velike četverice,« se je tekmici pred publiko priklonila Kaja Juvan . »Želela sem si zmage. V podaljšani igri sem si rekla, da moram le potrditi svoje želje. Dan je bil izjemno naporen, kar petkrat sem se ogrevala. A najpomembnejše je, da je bil uspešen,« je odgovorila izčrpana Kaja Juvan, ki se bo danes pomerila proti Alison Riske. Sijajna Američanka, 38. na svetu, je s 6:4, 6:1 nadigrala Francozinjo Kristino Mladenović. Prvi polfinalni dvoboj bo danes ob 15. uri med Kazahstanko Julio Putincevo (44.) in Italijanko Jasmine Paolini (87.), v nadaljevanju pa bo slovensko-ameriški obračun.

Večerni dvoboj na osrednjem igrišču v Portorožu je bil poslastica za ljubitelje tenisa. Dvoboj je upravičil pričakovanja, bil v prvem nizu zelo izenačen. Konjičanka je imela pobudo ter prednost odvzema servisa, Ljubljančanka se ni predala. Gledalci, zbralo se jih je okrog 500, so uživali, saj so spremljali najboljše, kar trenutno premore slovenski tenis. V podaljšani igri je bila precej boljša Kaja Juvan. V drugem nizu je polfinalistki Rolanda Garrosa zmanjkajo municije. Ob koncu niza je sicer Kaja Juvan malce popustila, a se tudi z nekaj športne sreče uvrstila v polfinale. Potem ko je premagala prvo nosilko turnirja, je v Portorožu padel še skalp najvišje uvrščene igralke na svetovni lestvi med udeleženkami Portoroža, saj je Tamara Zidanšek 34. igralka sveta.

Cilj je osvojitev turnirja

Eden vrhuncev današnjega dogajanja v Portorožu bo igra dvojic, kjer bosta prvi nosilki Andreja Klepač in Tamara Zidanšek igrali polfinalni dvoboj. Prva zvezdnica turnirja na Obali med dvojicami je Andreja Klepač, ki sicer s partnerico Darijo Jurak naskakuje uvrstitev v finale sklepnega teniškega mastersa, kamor se bo ob koncu sezone uvrstilo najboljših osem parov.

»Igrati doma je poseben občutek, organizacija turnirja je vrhunska, tako da zelo uživam,« je po današnjem dopoldanskem treningu povedala Andreja Klepač. Do konca sezone jo čakata še najmanj dva nastopa, in sicer v Chicagu in Indian Wellsu. »Z Darijo bova storili vse, da se uvrstiva na masters. V Portorožu uživam s Tamaro. Je res vrhunska igralka, okrog sebe pa ima odlično ekipo. Seveda si želiva osvojiti turnir. Toda najprej bo treba zmagati v polfinalu,« je zaključila specialistka za igro dvojic.