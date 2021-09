Upravičencem, ki že imajo vozovnico slovenija rdeče barve, ki omogoča brezplačno vožnjo z medkrajevnimi avtobusi, se bo vozovnica za mestni promet na kartico zapisala avtomatsko ob prvi validaciji na avtobusu. To pomeni, da se od 1. oktobra dalje lahko neomejeno vozijo tudi z mestnimi avtobusi LPP. Drugi upravičenci bodo morali v potniškem centru LPP oddati vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz, ki jo dobijo tam ali na spletni strani LPP. Tisti, ki še nimajo terminske kartice urbana, jo lahko kupijo za 2 evra, nanjo pa se bo zapisala pravica do brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi LPP. Uporabnikom, ki že imajo terminsko kartico urbana, se bo pravica zapisala na obstoječo kartico. Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 bo zato od 20. septembra do 8. oktobra odprt vsak delavnik od 7. do 19. ure, poleg tega bo odprt tudi v soboto, 25. septembra, in 2. oktobra od 7. do 13. ure. Da bi se izognili gneči, bodo v potniškem centru upravičencem, ki že imajo terminsko kartico urbana, omogočili, da vlogo za izdajo subvencionirane brezplačne vozovnice oddajo tudi na Tehničnih pregledih LPP na Celovški cesti 160 vsak delavnik od 8. do 16. ure. tl