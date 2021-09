Gneča v šestnajstmetrskem prostoru

Reprezentančne tekme in nezadovoljstvo po njih so verjetno (še) koga navedli, da si prebere biografijo gospoda Mijatovića, predsednika NZS. Spektakularen podatek iz nje je, da je predsednik posledično postal zato, ker ga je davno nazaj neki naborniški uradnik v BiH poslal služit vojsko v Ljubljano, kjer se je v mestno nogometno srenjo vključil prek igranja za vojaško ekipo. Sam sem tako na malonogometnem turnirju v Dolskem videl edinkrat v živo igrati Ivico Šurjaka. V bistvu »fair« kariera. Tako rekoč iz nič. In naj se sliši še tako ekscesno, vsaj malenkost kruhoborske elementarnosti, ki jo težko prikrije, se da pogrešiti v glavah sodobnih slovenskih igralcev. Da sta s selektorjem Kekom konec tega tedna izumila nov tip odstopa, to je »posredni odstop«, s katerim sta se dogovorila, da Kek ostaja na čelu reprezentance, ni presenečenje. Če bi dal Keka, bi hitro letel sam, če odletiš, pa lahko manj suvereno iščeš drugo službo. Obenem kandidatov za šefa NZS ne manjka. Javil se je tudi sodnik Skomina, slišati je tudi o ambicijah zaslužnega Boštjana Cesarja in še koga. Kek je v intervjuju za SN omenjal tudi potrebo po vključitvi Zlatka Zahovića v krog reprezentance. Kot posebnega svetovalca? Kaj bo potem Milivoje Novaković? Gneča v šestnajstmetrskem prostoru.