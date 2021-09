Modela xiaomi 11t in 11t pro imata AMOLED zaslon z diagonalo 16,9 centimetra (6,67 palca) in 12-herčno osveževanje slike. Oba imata ločljivost 2400x1080 ter podporo za HDR10+, Dolby Vision in TrueColor. Prenovljeni model xiaomi 11 lite 5G NE ima diagonalo AMOLED zaslona 16,3 centimetra (6,55 palca) z 90-herčnim osveževanjem slike. Tudi ta podpira HDR10+ in Dolby Vision. Prednja kamera je pri vseh treh modelih v sredini čela zaslona.

Mobilnik 11t pro poganja Qualcommov premijski procesor snapdragon 888, medtem ko v različici 11t najdemo Mediatekov procesor dimensity 1200-ultra. Za resnejše ocene, kako slednji procesor deluje v praksi, bomo morali počakati na teste.

Xiaomi 11t in 11t pro imata trojno kamero, ki jo sestavljajo širokokotna z ločljivostjo 108 milijonov pik (MP) in optično stabilizacijo slike, 5-MP teleobjektiv z dvakratno približavo in možnostjo bližinske (makro) fotografije ter 8-MP ultraširokokotna kamera. Na prednji strani najdemo pri obeh kamero z ločljivostjo 16 MP.

120-vatno ekspresno polnjenje na 11t pro Prenovljeni xiaomi 11 lite 5G NE poganja Qualcommov procesor snapdragon 778G, ki po rezultatih primerjav malenkost zaostaja po zmogljivostih za procesorjem snapdragon 780G, ki ga najdemo v obstoječem xiaomi 11 lite 5G. Prenovljeni mobilnik bo imel 64-MP širokokotno kamero, 8-MP ultraširokokotno in 5-MP teleobjektiv z možnostjo makro fotografije. Na prednji strani pa bo kamera z ločljivostjo 20-MP. Kamere vseh modelov torej ponujajo impresivne količine slikovnih pik, a bo tudi na tem področju treba počakati na ocene. Kvantiteta pik že nekaj časa ni glavni pogoj kvalitete fotografij. Izredno delo pri njej opravi obdelava procesorja in tudi algoritmi, ki se po kakovosti razlikujejo od podjetja do podjetja. Xiaomi 11t ima 8 GB delovnega spomina, prostora za shranjevanje pa je 128 GB oziroma 256 GB (odvisno od cene). 11t pro poleg različic z 8 GB delovnega spomina in 128 oziroma 256 GB prostora za shranjevanje obstaja tudi v izvedbi z 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora. Modela 11t in 11t pro imata 5000-miliamperurno (mAh) baterijo, xiaomi 11 lite 5G NE pa baterijo s kapaciteto 4240 mAh. Pri telefonu 11t pro gre izpostaviti tudi izredno hitro 120-vatno polnjenje. Pri podjetju trdijo, da ta omogoča zvrhanje povsem prazne baterije že v 17 minutah. Pri modelu 11t je ekspresno žično polnjenje 67-vatno, medtem ko je pri xiaomi 11 lite 5G NE hitro polnjenje 33-vatno.