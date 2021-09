Šov s slovenskimi gospodinjami

Resnične gospodinje (The Real Housewives), ameriški resničnostni šov, ki ga predvaja vrsta držav po svetu, vključno s Slovenijo, kjer bogate ameriške gospodinje lahko spremljate na Netflixu, zdaj prihaja na naše televizije še v slovenski obliki. V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ki bo na ogled na Planet TV, bodo gledalke in gledalci dobili vpogled v življenje šestih samostojnih, temperamentnih in prepoznavnih Slovenk. To so Andreja Medvedič, lastnica centra dobrega počutja Sense, podjetnica Carmen Osovnikar, Gordana Grandošek Whiddon, profesionalna plesalka, koreografinja, producentka in lastnica blagovne znamke večernih oblek GGW Design, Nika Čukur, organizatorka dogodkov in žena raperja 6pack Čukurja, Pika Zrim, urednica spletnega mesta Citylife in vplivnica na instagramu, ter Špela Kastelic, lastnica studia za oblikovanje in pomlajevanje telesa in obraza Lia. Zgodba tega ameriškega šova se je sicer začela že leta 2005. Televizija Bravo je navdih za resničnostno oddajo, ki bi jo lahko opisali kot dokumentarno telenovelo, našla v igranih telenovelah, kot sta Razočarane gospodinje in Mestece Peyton, v njej pa že tradicionalno nastopajo gospodinje iz višjega sloja, ki rade nakupujejo, se zabavajo in prepirajo. Kdor jo je že kdaj gledal, pa natančno ve, kaj pričakovati od slovenskih gospodinj – nekoliko blišča, glamurja, veliko zabav, drame in razgretih pogovorov.