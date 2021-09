Tatuji: Lepa postaneš šele, ko si zaznamovana

Protesti in pomori Albancev na Kosovu; ekološka katastrofa na Aljaski; študentje na Trgu nebeškega miru – tako so bile videti novice spomladi 1989, val revolucij v državah vzhodnega bloka je šele nabiral moči. A o teh rečeh so se povečini menili naši fantje; tri prijateljice smo živele za novo številko revije Bravo, pisano kolekcijo Teens novomeškega Novoteksa in tistih nekaj ur MTV-ja na teden, ki smo ga zaužile pri sošolki s satelitskim krožnikom in video rekorderjem, darilom očeta, gastarbajterja.