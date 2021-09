Politične stranke o »vstopnici za javno življenje«: PCT-pogoji potrebni, a nedorečeni in zmedeni

Vlada je obveznost izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) z odlokom razširila na vse delavce in uporabnike storitev. Izjeme so redke. Ker je precepljenost v Sloveniji prenizka, je PCT postal vstopnica za javno življenje in celo za obisk zdravnika. Številni so do ukrepov kritični, tisoče jih je sredi tedna stopilo pred državni zbor. S parlamentarnimi strankami smo se ob robu družbenega vrenja pogovarjali o njihovem odnosu do zaostrovanja pogoja PCT in možnosti obveznega cepljenja.