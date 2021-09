Dnevi gneva

Zaposleni v zdravstvenih domovih so bili v zadnjih dneh tarča gneva, kakršnega mnogi med njimi ne pomnijo. Občasno je bilo napeto tudi med ljudmi, ki so pred zdravstvenimi ustanovami čakali, da pridejo na vrsto. Če so cepilna mesta poleti bolj ko ne samevala, si skušajo zaradi širitve pogoja PCT zdaj mnogi prebivalci čim prej zagotoviti status, ki omogoča znosen vsakdan. Dvigovanje ravni precepljenosti je dobra novica. A način, na katerega je vlada Janeza Janše ta pospešek dosegla, je odraz razkroja zaupanja. Priporočila stroke niso zadostovala, ob širjenju pogoja PCT, ki je zajelo tudi zdravstvo, pa se zaostritve znova prepletajo z oblastno brezbrižnostjo.