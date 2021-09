Odpravo je omogočil 38-letni milijarder Jared Isaacman, lastnik podjetja za opravljanje finančnih transakcij, ki pa ni razkril, koliko je za tridnevni polet v vesolje moral odšteti soustanovitelju Space X Elonu Musku. Tri dni je izurjen pilot s trojico izbrancev turistično pohajkoval v več kot 500 kilometrov oddaljeni orbiti okoli Zemlje. Z dvema kartama za polet je Isaacman zbiral denar za St. Jude Children's Research Hospital, bolnišnico, ki otrokom z rakom in njihovim staršem zagotavlja brezplačno zdravstveno oskrbo in pomoč. Z majhnimi donacijami za bolnišnico si je lahko možnost, da bi bil izbran, zagotovil vsakdo. V posadki se je slednjič znašla 29-letna Hayley Arceneaux, ki je v rani mladosti prebolela raka in se pozneje zaposlila kot medicinska sestra. Veliko srečo je imel Chris Sembroski, sicer nekdanji pripadnik ameriških zračnih sil, ki je sodeloval v vesoljski loteriji, a sprva ni bil izbran. Dobljeno karto za vesoljski polet mu je podaril njegov prijatelj prav zaradi velike strasti do vesolja, ki jo Sembroski goji vse od mladih let. Kot zadnja je mesto na prvem povsem turističnem poletu v vesolje dobila Sian Proctor, geoznanstvenica, ki se je že pred dobrim desetletjem znašla v ožjem izboru morebitnih bodočih astronavtov pri Nasi, a za pot v vesolje ni bila izbrana. Sreča se ji je nasmehnila pred dobrim letom, ko si je mesto pilota v posadki priborila v nagradni igri. Čeprav civilisti med vzletom in ob pristanku niso upravljali kapsule, so morali opraviti šestmesečno usposabljanje v simulatorjih letenja, prav tako so jih izpostavili gravitacijskim pritiskom, ki so jih doživljali med letom. Kljub napornemu treningu so se vsi veselili edinstvenega doživetja, za katerega naj bi Isaacman odštel okoli 200 milijonov dolarjev.