To velja tudi za dekleta muslimanske vere, ki iz lastnega prepričanja nosijo naglavno pokrivalo hidžab in želijo svojo strast do najpomembnejše igre z žogo na svetu dokazati tudi na različnih prvenstvenih tekmah. Francoska nogometna zveza že sedem let prepoveduje nošenje hidžaba na tekmah prav zaradi laicističnih temeljev francoske države in tako ostaja edina evropska nogometna zveza s takšnimi omejitvami. Mlade nogometašice, ne zgolj iz pariških predmestij, kjer so vzniknili številni nogometni talenti, so zato ustanovile posebno gibanje Les Hijabeuses, v katerem se zavzemajo za spremembo pravil nogometne zveze. In to počnejo pri igranju nogometa, saj v nogometu najbolj uživajo. Bouchra Chaib, 27-letna podpredsednica gibanja, najraje igra kot vratarka. »Na televiziji bi rada videla, kako ženske v hidžabu igrajo nogomet,« pravi Chaibova. Gibanje je ustanovila po slabi izkušnji, ko je na neki nogometni tekmi sodnik od nje zahteval, naj sname hidžab, če hoče igrati. Počutila se je neprijetno in ponižano, a je tekmo odigrala do konca. Nato je začela iskati dekleta s podobnimi izkušnjami. V zadnjem letu je število članic zraslo na 150. Skupaj trenirajo in igrajo šport, ki jim pomeni vse. Kot pojasni 19-letna študentka računalniških ved Hava Doucoure, je skupina več kot le združenje, ki želi v Franciji omogočiti igranje nogometa ženskam, ki nosijo hidžab. Zanjo je tudi družina. Dekleta so jo namreč odkrila, ko je sama brcala žogo, in jo spodbudila, da se jim pridruži.