Jezerjani so nadvse ponosni na naravo, v kateri živijo: gozdove, travnike, vode in gore. Nekdaj pomemben del transportne poti in turistično središče takratne Habsburške monarhije je danes kraj s 670 prebivalci v severnem delu Slovenije, tik ob meji z Avstrijo, priljubljen turistični cilj. Za obiskovalce imajo na voljo 630 postelj, da tam vlada dobra energija, pa so vedeli že bolniki z očesnimi težavami, ki so se zdravili v tamkajšnji nekdanji bolnišnici. Kraj je dobil imel po velikem ledeniškem jezeru, ki je leta 1348 začelo odtekati. Spomin nanj je Planšarsko jezero, ki je eden najpriljubljenejših ciljev obiskovalcev z vsega sveta.

»Lani smo našteli 23.000 nočitev, kar je za nas velik uspeh. Približno šestdeset odstotkov gostov je bilo Slovencev, veliko jih je pri nas unovčilo turistične bone. Ogromno gostov je naš kraj spoznalo prav zaradi bonov in prepričani smo, da se bodo radi vračali k nam. Od tujih gostov so letos prevladovali Nemci, Belgijci in Nizozemci ter Čehi, Avstrijci in Hrvati,« je zadovoljen predsednik Turističnega društva Jezersko Aleš Petek.