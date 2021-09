Vlada je med izjeme za izpolnjevanje pogoja PCT uvrstila vse mlajše od 15 let starosti. Za slednje od 18. 9. dalje pogojevanje storitev s PCT ne velja več. Izpolnjevanje PCT pogoja prav tako ni več nujno za uporabnike varstveno delovnih centrov (vanje so vključene osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju). Enako velja za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Pogoja PCT prav tako ni nujno izpolnjevati ob obisku zdravstvenih ustanov, če gre pri obisku za cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na prisotnost virusa sars-cov-2. PCT tudi ni pogoj za obiskovalce pošte, ki morajo osebno prevzeti pošiljke. Izpolnjevanje PCT tudi ni obvezno v primerih nujnih zdravstvenih storitev (med katere sodijo tudi pregledi v zvezi z nosečnostjo) in nujnih postopkov socialne in družinske problematike.

Še naprej ostajajo v veljavi izjeme za učence in dijake pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase. Isto velja za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1. triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V državni upravi samo še PC

Pogoj PCT v javni upravi že velja, s 1. oktobrom pa bo začel veljati pogoj P in C. Veljal bo za državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celotni javni sektor. Za izpolnjevanje pogoja bo s 1. 10. zadoščal že en odmerek cepiva, pod pogojem, da bodo državljanke in državljani drugi odmerek prejeli do 1. 11. 2021.

Vsi, ki se ne želijo cepiti, bodo delo opravljali od doma, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo, je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. »Če tega ni možno organizirati, bo delodajalec lahko ukrepal v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,« je dodal. Izjema so tisti, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. Slednji bodo pogoje še naprej lahko izpolnjevali s samotestiranjem. Potrebovali bodo zdravniško potrdilo o tem, da se ne smejo cepiti.

Minister Koritnik je zagotovil, da je namen pogoja PC preprečevanje širjenja okužb na delovnem mestu in nemoteno delo državne uprave ter zaščita tistih sodelavcev, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. Vztrajal je, da njegovo ministrstvo z vzpostavitvijo pogoja PC nikogar ne sili v cepljenje, temveč deluje zgolj kot odgovorni delodajalec, ki želi zagotoviti varno delovno okolje za vse zaposlene. V Sindikatu državnih organov Slovenije medtem napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, enako naj bi storili tudi v sindikatih policistov in vojakov.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je za STA pojasnil, da je nasprotovanje takšnemu vladnemu odloku med državnimi uslužbenci veliko. Po grobih ocenah namreč med zaposlenimi v državni upravi ni cepljena niti polovica, najbolj pa jih bega vprašanje, ali bodo obdržali zaposlitev. Vsakemu uslužbencu, ki se ne bi želel cepiti, bi namreč najprej vročili opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, nato pa bi ga lahko odpustili.