V Ljudskem vrtu, kjer so se Prekmurci zelo potrudili za organizacijo tekme, se je zbralo nekaj več kot 3000 gledalcev, med katerimi je bilo tudi sto nizozemskih, ki so bili zelo glasni. Skromnejši obisk ni bil povezan le s tem, da je Mura gostitelj v Mariboru, ampak tudi s ceno vstopnic, saj je za posamično tekmo treba odšteti 30 evrov, za paket treh evropskih tekem pa 70 evrov. Prvič so v Ljudskem vrtu na prenovljenem delu stadiona odprli tudi tribuno VIP, ki je umeščena med dve novinarski tribuni z udobnimi mizami in veliko prostora.

Edino priložnost je zapravil Gorenc

»Vse je hitreje in močneje. Moramo se privaditi na to in zbirati točke v konferenčni ligi. Nismo se tako dobro znašli in poraz je tu. Pričakovali smo malo več navijačev,« je dogajanje na igrišču dobro opisal nogometaš Mure Žiga Škoflek. Vitesse, katerega igralci so imeli več mišične mase kot zasedba Prekmurcev, je od prve minute prevzel nadzor nad tekmo, narekoval ritem in nizal priložnosti, a so bili gostje nenatančni ali pa je dobro posredoval vratar Matko Obradović. Pri zasedbi iz Arnhema se je vse vrtelo okrog Maročana Tannaneja, ki je kljub ne najbolj atletski postavi v slogu Messija preigraval igralce Mure kot po tekočem traku, bil hitrejši v sprintih in prodorih, delil uporabne podaje soigralcem in vmes še komuniciral z navijači Vitesseja, saj je očitno njihov ljubljenec. Mura je do edine priložnosti v prvem polčasu prišla v 22. minuti, ko je Gorenc po podaji iz prostega strela žogo z glavo poslal tik nad prečko. V trenutkih, ko je kazalo, da se je Mura otresla pritiska in začela loviti evropski ritem, je Vitesse povedel po pol ure. Dolgo akcijo je zaključil Norvežan Tronstad, ki je odbito žogo z močnim in natančnim strelom od daleč poslal v mrežo.

Trener Šimundža je že med odmorom opravil dve menjavi v napadu, saj sta v slačilnici ostala ofenzivna Lotrič in Klepač, ki sta bila skromna v dvobojih s postavnimi in ostrimi nizozemskimi branilci. »Evropska raven od vsakega igralca zahteva maksimalen pristop. V prvem polčasu ni bilo tako, kot bi moralo biti, zato sem med odmorom naredil dve menjavi, ker fanta nista naredila tistega, kar bi morala. Mura je velik klub, ki ima veliko podporo navijačev, in tukaj ni popuščanja,« je bil odločen trener Mure Ante Šimundža.