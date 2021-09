Nik Drozg, vodja 12. festivala Tresk: Nimamo nacionalnega združenja založnikov

Festival Tresk v organizaciji Radia Študent že dvanajstič predstavlja neuveljavljene glasbenike, povezuje neodvisne slovenske glasbene založbe in nagrajuje različne oblikovalske dosežke, ki spremljajo izdajanje glasbe in njeno predstavljanje v živo. Festival že drugo leto zapored vodita Nik Drozg in Jaša Bužinel. Drozg, ki je spregovoril o vsebini in pomenu festivala, je tudi član podtalne rokerske zasedbe Lynch, predavatelj, predvsem pa koncertni producent v CUK Kino Šiška in klubu Channel Zero.