Čarobni večeri nogometne lige prvakov so nazaj. Tudi drugi v prvem krogu je prinesel zanimive obračune. Tako gre izpostaviti velik uspeh moldavskega Šerifa, ki je z 2:0 ugnal Šahtar, pa izjemen večer Sebastiena Hallerja, ki je k zmagi Ajaxa na gostovanju v Lizbonu pri Sportingu s 5:1 dodal kar štiri gole. Christopher Nkunku pa je dosegel vse tri za Leipzig pri sicer visokem porazu proti Manchestru Cityju s 3:6. Morda še najbolj pestro je bilo na Anfieldu, kjer sta se pomerila sedemkratni evropski prvak Milan in šestkratni zmagovalec lige prvakov Liverpool. Angleži so na koncu upravičili vlogo favorita in zmagali s 3:2.

Zanimivo je, da sta se omenjena evropska velikana v ligi prvakov do tokratne tekme pomerila le dvakrat. Obakrat v finalu. Leta 2005 je v Carigradu slavil Liverpool, leta 2007 v Atenah Milan. Oba kluba sta nato zašla v težave, nekaj časa tavala, prvi se je na pota stare slave vrnil Liverpool. Po njegovih stopinjah zdaj počasi stopica tudi Milan, ki v ligi prvakov ni igral kar sedem let. Nova filozofija kluba s kupovanjem mladih in nadarjenih igralcev počasi daje rezultate, a kot pravi direktor in ikona kluba Paolo Maldini, bodo potrebna tri ali štiri leta konstantnega nastopanja v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, preden se bo lahko Milan po finančni in kakovostni plati igralskega kadra boril z največjimi klubi. Čeprav je Liverpool v sredo zvečer dominiral, so Italijani drago prodali svojo kožo.

»Kakovostna raven tekme je bila izjemno visoka. Ritem igre v Angliji je izjemen, Italija se v tem pogledu ne more primerjati. Prevevala so nas različna čustva, saj je bil za večino to debi v ligi prvakov. Takšne tekme nam bodo prišle prav, da dvignemo našo igro,« je po tekmi povedal bočni branilec Milana Davide Calabria, ki je na igrišču pogrešal poškodovanega soigralca Zlatana Ibrahimovića. Trener Liverpoola Jürgen Klopp je pohvalil svoje igralce za dobro predstavo, hkrati pa izpostavil, kako zelo kakovostna je skupina B. »Milan smo dobili iz četrtega bobna, kar je nekoliko smešno. Po tokratni tekmi vam je lahko jasno, kaj to pomeni. Zelo pomembno je, da smo preobrnili rezultat in zmagali. V tako izenačeni skupini bo za napredovanje pomembna prav vsaka točka.« V skupini B sta ob Liverpoolu in Milanu še Atletico Madrid in Porto, ki sta se razšla z remijem brez golov.