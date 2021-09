Irski nizkocenovnik je po besedah izvršnega direktorja Michaela O'Learyja danes v precej boljši kondiciji. Med drugim je podjetju uspelo pridobiti nove letalske slote, ki so se izpraznili zaradi propada nekaterih letalskih družb.

O'Leary je pred letno skupščino družbe napovedal, da bo Ryanair letos odprl 10 novih baz po Evropi, skupaj z upravljavci letališč pa iščejo načine, kako po pandemiji spodbuditi okrevanje letalskega prometa.

»Ryanair namerava v prihodnjih petih letih ustvariti več kot 5000 novih delovnih mest za pilote, kabinsko osebje in inženirje,« je še povedal izvršni direktor in izpostavil tudi najnovejšo pridobitev podjetja - 50 milijonov evrov vreden letalski center v Dublinu. Še dve podobni naložbi podjetje v prihodnjih petih letih načrtuje v Španiji in na Poljskem.

»Naše okrevanje po pandemiji covida-19 je lahko močno. Lahko ustvarimo boljše rezultate od pričakovanj, tako na področju prometa kot na področju ustvarjanja novih delovnih mest,« je prepričan O'Leary.

V podjetju so zvišali tudi napoved rasti v prihodnjih petih letih. Po novem pričakujejo, da bo rast potnikov 50-odstotna, potem ko so v preteklih ocenah govorili o 33-odstotni rasti. Vodstvo družbe po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pričakuje, da bo število potnikov do marca 2026 doseglo 225 milijonov, kar je 25 milijonov več od prvotnih ciljev.