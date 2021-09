Gre za prvi turistični polet v vesolje podjetja Space X v lasti Elona Muska. Isaacman je že tretji milijarder, ki je letos šel v vesolje za lastnikom podjetja Virgin Galactic Richardom Bransonom in lastnikom podjetja Blue Origin Jeffom Bezosom.

Kapsula dragon bo z dvema ženskama in dvema moškima v Zemljini orbiti na nadmorski višini 160 kilometrov krožila tri dni, kar je višje od orbite Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Konec tedna naj bi pristala v Atlantiku pri obali Floride. Isaacman je obogatel s podjetjem za procesiranje plačil, ki ga je ustanovil že kot najstnik.

Isaacman je plačal pot v vesolje 29-letni Hayley Arceneaux, ki je preživela raka in dela v otroški bolnišnici St. Jude v Memphisu, kjer so jo zdravili. Isaacman je omenjeni bolnišnici doniral 100 milijonov dolarjev. Arceneauxova je najmlajša Američanka v vesolju in prva oseba s protezo.

Na natečaju pa sta zmagala še 42-letni podatkovni inženir Chris Sembroski in 51-letna profesorica Sian Proctor.

Space X bo opravil naslednjo zasebno pot v vesolje prihodnje leto, ko bo upokojeni astronavt vesoljske agencije Nasa teden dni v vesolju skupaj s tremi poslovneži. Rusi bodo v naslednjih mesecih poslali v vesolje igralko, režiserja in japonskega bogataša.