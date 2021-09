Tamara Zidanšek in Andreja Klepač sta na teniškem turnirju WTA 250 v Portorožu med dvojicami v četrtfinalu upravičili vlogo favoritinj ter se z zmago s 7:5, 6:4 uvrstili v polfinale. Na začetku je kazalo, da bo slovenski par hitro strl odpor Italijanke Lucrezio Stefanini in Švicarke Susan Bandecchi, ki sta se hitro znašli v zaostanku z 0:4. Toda žilavi tekmici sta izid izenačili na 5:5, v drugem nizu pa sta se upirali do zaključka.

»Energijsko nisem bila prava. Predvsem v drugem nizu je moja raven igre padla. Kljub temu sva odigrali boljši dvoboj kot v prvem krogu, kar je zelo pomembno. V polfinalu bova morali biti še boljši, pogumnejši in odločnejši, če želiva nastopiti v nedeljskem finalu. S Tamaro sva odigrali tretjo skupno igro dvojic in jo lahko zelo pohvalim. Vsako tekmo je boljša, skupaj pa imava še rezerve,« je po zmagi povedala Andreja Klepač. »Dobro sva začeli, v nadaljevanju pa malce popustili. Dvojice so zelo specifične in potrebujeva dvoboje, da se uigrava. Za zdaj nama gre vse bolje. Važno je, da sva v ključnih trenutkih ostali zbrani ter napredovali v polfinale,« se je veselila Tamara Zidanšek.

Štajerka je med popoldanskim treningom na igrišču v Portorožu izvedela presenetljivo novico. Danes namreč ne bo igrala v osmini finala, saj je njena tekmica Anhelina Kalinina dvoboj predala. Ukrajinka, ki je v 1. krogu premagala Italijanko Saro Errani, ima namreč poškodovan palec. Direktor turnirja Gregor Krušič nam je pojasnil, da se je nesrečna Kalinina poškodovala na poti v Portorož. Na letališču ji je namreč na nogo padel kovček s prtljago, pri čemer si je poškodovala palec. Dvoboj 1. kroga je odigrala s protibolečinskimi tabletami, bolečina pa se je v prostem dnevu razširila, tako da danes ne bo stopila na igrišče. Konjičanka se bo v petek v četrtfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja Kaja Juvan – Aleksandra Krušić.

»Predaje in poškodbe so sestavni del športa. Danes imam nepričakovano prost dan, ki bo prišel zelo prav. Lahko se bom spočila ter se pripravila na dvoboj posameznic in dvojic,« sporoča Tamara Zidanšek. »Kajo čaka danes težak dvoboj in prav je, da je povsem osredotočena nanj. Če zmaga, naju čaka posebna tekma. Nekajkrat sva se že pomerili in odigrali kvalitetno tekmo. Če bo prišlo do medsebojnega dvoboja, bodo lahko veseli vsi slovenski ljubitelji tenisa,« je še po včerajšnji zmagi med dvojicami povedala 34. igralka sveta.

V Portorožu se odlično počuti Kristina Mladenović. Naturalizirana Francozinja je po zmagi s 6:0, 6:4 nad Hrvatico Ano Konjuh včeraj v srbskem jeziku povedala: »Bolje sem se privadila na portoroško podlago. Sicer sem premagala dobro prijateljico, s katero greva večkrat skupaj ven.«