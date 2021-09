Dopoldne trening kar doma v Fazaneriji, popoldne selitev v Maribor in zvečer medijske obveznosti trenerja Anteja Šimundže ter Tomija Horvata v Ljudskem vrtu. Takšen je bil včerajšnji dan nogometašev Mure, ki jih danes ob 18.45 v Mariboru čaka zgodovinska tekma prvega kroga skupinskega dela v novoustanovljeni evropski konferenčni ligi z nizozemskim moštvom Vitesse iz Arnhema. Preostala tekmeca v skupini G sta prav tako ugledni imeni evropskega nogometa, francoski Rennes in angleški Tottenham, ki sta favorita za napredovanje v izločilne boje. Kljub izjemno težki in atraktivni skupini Prekmurci zavračajo obrobno vlogo.

Energijo iz Murske Sobote je težko prenesti v Maribor Ker stadion Fazanerija v Murski Soboti ne izpolnjuje zahtev Uefe za tekme v skupinskem delu, bo Mura gostitelj v Mariboru. Ljudski vrt je za njih kraj srečnega imena, saj so si pod Kalvarijo v nepozabni tekmi z zmago proti Mariboru priigrali prvi naslov državnega prvaka. »Težko je energijo iz Murske Sobote prenesti v Maribor in pričakovati, da bo enako, kot če bi igrali na svojem stadionu v Fazaneriji. Ne dvomim, da se bodo navijači potrudili po najboljših močeh, da nam bodo stali ob strani in nas čim bolj spodbujali. Upam in želim si, da bi zraven dobili še kakšnega privrženca Maribora. Verjamem, da bo Ljudski vrt dober gostitelj za nas,« je izpostavil trener Mure Ante Šimundža, za katerim je od začetka julija že 16 tekem (po osem v državnem prvenstvu in evropskem tekmovanju). 49-letni Mariborčan Šimundža ima težave pri sestavi udarne enajsterice. Vezist Luka Bobičanec, igralec s potezo več, bo zaradi poškodbe stegenske mišice odsoten vsaj še mesec dni. Nardin Mulahusejnović, najnovejša okrepitev v napadu, je bolan. Poveljnik obrambe Matic Maruško nima pravice nastopa, ker je bil izključen na povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij s Sturmom v Gradcu. Zaradi odsotnosti Maruška bo morda prišlo do spremembe dosedanjega sistema igre iz 3-5-2 v 4-2-3-1. »Zelo smo ponosni, da smo paradni konj slovenskega nogometa v evropskem tekmovanju. Po vzdušju in pristopu na treningu je očitno, da so fantje zbrani in se veselijo tekme. Imamo načrt, kako Vitesse onemogočiti v njegovih dobrih potezah, hkrati pa pokazati svoje odlike. Koliko nam bo to uspelo, bomo videli,« je napovedal Šimundža. »Ničesar se ne bojimo, saj je to tekmovanje, o katerem sanja vsak nogometaš. Že na prvi tekmi lahko osvojimo tri točke,« je v imenu slačilnice sporočil vezist Tomi Horvat.