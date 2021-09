Bayern München je na premieri nove sezone v ligi prvakov prizadejal nov boleč poraz Barceloni, ki je s prenovljeno zasedbo zelo oddaljena od stare slave. Bavarci so se v Kataloniji poigrali z nebogljeno blaugrano, ki si prvič v osemnajstih letih ni priigrala niti enega strela v okvir nasprotnikovih vrat. Če bo šlo tako naprej, bo trener Ronald Koeman zamenjan pred iztekom pogodbe.

Nemški prvak je bil za razred boljši nasprotnik in novi trener Julian Nagelsmann je bil navdušen nad predstavo svojih izbrancev. »Če bomo še naprej tako igrali in se izboljševali, bomo med glavnimi favoriti za končno zmago. Tekmo smo imeli pod nadzorom in zadovoljen sem z našo predstavo. To je bil popoln večer, ko smo od prve minute dokazovali, da nas zanima samo zmaga,« je povedal Julian Nagelsmann, eden največjih trenerskih upov nemškega nogometa. Povsem drugačno razpoloženje je bilo v moštvu Barcelone, ki je poskušala, kar je bilo v njeni moči, vendar ni zmogla konkurirati nogometnemu stroju. Morda je za Barcelono brez Lionela Messija bolj primerno tekmovanje liga Evropa, kamor se bodo uvrstile tretjeuvrščene ekipe po koncu skupinskega dela. »V življenju je treba biti realen. Mladi igralci so pokazali, da so prihodnost tega kluba, a potrebujejo čas za razvoj,« opozarja Ronald Koeman. Navijači Barcelone se morajo navaditi, da osvajanje lovorik odslej ne bo več nekaj samoumevnega.

Cristiano Ronaldo je sanjsko začel evropsko pot v dresu Manchestra Uniteda. Young Boys je postal že 36. klub, proti kateremu je Portugalec dosegel zadetek, ki pa na koncu ni zadostoval niti za točko rdečih vragov. Švicarski prvoligaš je globoko v sodnikovem podaljšku izsili preobrat in vpisal senzacionalno zmago. Prvenec na največjem odru je doživel slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je imel veliko priložnost za zadetek, a se je izkazal vratar Seville. Salzburg je bil bližje zmagi, a sta si moštvi razdelili izkupiček.