Bog in paprike v naši zgodbi

Našel sem odgovor za vse, ki me morijo s cepljenjem, maskami in sumničenji, da je medicinska znanost goljufija. Oni imajo drugo kulturo. Točno vem, kako se muslimanka s pokritim obrazom počuti sredi množice razkritih kristjanov. Čudno. Ni čisto jasno, ali zvedavi pogledi govorijo o iskrenem zanimanju za tvoje navade ali samo izražajo negodovanje. Odgovarjati je treba na vedno ista vprašanja. »Vi to nosite zaradi svoje vere ali so vas prisilili?« Najraje bi rekel, da ne vem, zakaj imam v družbi drugih ljudi pokrit obraz, ampak tako sem pač navajen. Če doma pozabim masko, se obrnem in jo grem iskat. V mestu sem raje brez denarnice kot brez maske. Denar ti kdo še posodi, maske pa ne. To je zelo intimen predmet. Tako kot je bil včasih bombažni robček. Izgovarjam se, da me skrbi za varnost drugih. Ampak to je izmišljotina. Skrbim samo zase.