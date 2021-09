V projektu SeaClear sodeluje osem partnerjev, večinoma univerz, pa tudi pristaniških oblasti in pomorskih inštitutov iz Nemčije, Francije, Romunije, Nizozemske in Hrvaške.

Vodilni pri projektu so na tehnološki univerzi v Delftu na Nizozemskem. Med njimi je Bart de Schutter, ki je pojasnil, da sistem sestavljajo brezpilotno letalo za nadzor določenega območja, bazna ladja ter dva podvodna avtonomna robota, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Eden od robotov ima kamero in sonar za lociranje in prepoznavanje odpadkov. Podatke pošilja drugemu robotu, ki nato zbira odpadke iz morja in z morskega dna v posebni košari.

Projekt so začeli leta 2020, a zaradi pandemije covida-19 je delo zastalo in so šele zdaj opravili prve preizkuse. Sledila bodo še testiranja sistema v Malostonskem zalivu pri polotoku Pelješac ter v pristanišču v nemškem Hamburgu. Projekt naj bi zaključili do konca leta 2023.

Kot so danes spomnili v Dubrovniku, je v svetovnih morjih več kot 60 milijonov ton odpadkov, od tega več kot 90 odstotkov na morskem dnu. Sredozemsko morje je med najbolj onesnaženimi, Jadransko morje pa je eden manjših zalivov in je deležno smeti, ki prihajajo z morskimi tokovi iz drugih držav. Na dubrovniški univerzi opozarjajo, da se v ekološko zaščito Jadrana vlaga premalo.