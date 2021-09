Današnjega 10. dneva gospodarske diplomacije, ki je potekal v okviru 53. Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma (Mos) v Celju, so se udeležili predstavniki diplomatskega in konzularnega zbora ter predstavniki slovenskih podjetij in institucij. Uvodoma sta jih nagovorila državni sekretar z ministrstva za zunanje zadeve Stanislav Raščan in državni sekretar z gospodarskega ministrstva Andrej Čuš.

Raščan je izrazil zadovoljstvo, da je na sejmu Mos letos država partnerica Madžarska, ki je v Celje pripeljala močno gospodarsko delegacijo. Po njegovih besedah gospodarska diplomacija vedno bolj prerašča zunanjepolitične aktivnosti Slovenije, ob tem pa ostaja v prvi vrsti živ servis gospodarstvu.

Čuš je dejal, da je naloga gospodarskega ministrstva podpirati in pomagati slovenskemu izvoznemu gospodarstvu, in zato je treba v prihodnje narediti še kar nekaj stvari. Med drugim je treba povečati razpršenost izvoza tudi na trge tretjih držav izven EU, povečati število izvozno usmerjenih podjetij, izkoristiti tržne niše z visoko tehnološkimi proizvodi in storitvami, krepiti vhodne tuje neposredne investicije, podpreti in krepiti slovenske naložbe v tujini in tudi izboljšati prepoznavnost Slovenije na globalnih trgih, je med drugim dejal Čuš.

Da so nekatera slovenska podjetja s svojimi inovativnimi pristopi in izdelki, ki odgovarjajo tudi na globalne okoljske in druge izzive, v svetu že zelo dobro prepoznana, kažejo uspehi podjetij, katerih direktorji so sodelovali na pogovoru z naslovom Slovensko gospodarstvo in gospodarska diplomacija v času globalnih gospodarskih sprememb.