Sprehod za revolucijo

»Če vas v teh težkih časih skrbi za zdravje vaših umetnin in bi jih želeli peljati na sprehod, se nam pridružite!« vabi na facebooku iniciativa Sprehajalci slik. Da vabilo ni šala, dokazujejo umetnine, ki so jih sprehajalci minuli konec tedna sprehajali po središču Ljubljane; kot po naključju se je tam znašel Stripburgerjev paparac in dogajanje ovekovečil. Si lahko predstavljajmo, da bi se vse umetnine iz stanovanj, galerij in muzejev hkrati odločile za sprehod od Prešernovega trga do Stare cerkve? Do kliničnega centra? Do Barja? Čeprav se umetnine pregovorno sicer res najbolje počutijo v zaprtih, svetlih prostorih, bi včasih tudi njim ustrezal svež zrak. Primite torej tudi vi pod roko svojo in jo odpeljite v Tivoli, Mariborčani pod Pohorje, Izolani peš do Kopra; gotovo se ne boste mogli izogniti zvedavim pogledom. Če nimate časa, lahko to namesto vas – za zgolj 20 evrov na uro (plus DDV) – storijo profesionalci.