Pred kajakaši in kanuisti je še zadnje dejanje sezone – svetovno prvenstvo. Na mirnih vodah bodo od jutri do nedelje tekmovali v Köbenhavnu na Danskem (Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman bosta skušali popraviti spodrsljaj iz Tokia), na divjih vodah pa se bodo merili za kolajne v slalomu in sprint spustu prihodnji teden od 22. do 26. septembra v Bratislavi, kjer bo proga precej spremenjena. Na čelu slovenske reprezentance v slovaški prestolnici bo olimpijski prvak v kanuju Benjamin Savšek, ki je obdržal dobro formo iz Tokia, odlično pa sta pripravljena tudi kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčelj, ki bo branila naslov svetovne prvakinje izpred dveh let. Savšku motivacija tudi po olimpijskih igrah ni padla, saj je konec tedna v finalu svetovnega pokala v Pauju osvojil drugo mesto in končal na drugem mestu tudi v skupnem seštevku tega tekmovanja.

»Po naslovu olimpijskega prvaka je vse skupaj precej lažje in sem bolj sproščen na tekmovanjih. Ker sem letos odlično pripravljen že samega začetka od kvalifikacij v olimpijsko ekipo, to skušam izkoristiti na vsaki tekmi in dosegam konstantno dobre rezultate. A slalom je nepredvidljiv in na svetovnem prvenstvu se lahko zgodi marsikaj. Upam, da mi bo v Bratislavi uspela še ena čista in vrhunska vožnja,« je izpostavil 34-letni Benjamin Savšek, ki se je odločil, da bo vztrajal do olimpijskih iger 2024 v upanju, da bo v Parizu lahko branil olimpijsko zlato iz Tokia. Finalna vožnja v prestolnici Japonske mu bo ostala v spominu do konca življenja, saj je bila popolna. Celo sam je bil presenečen, da mu je uspela vrhunska predstava za učbenike. »Nanjo sem izjemno ponosen, a tudi v njej je bilo nekaj napak. Vedno je lahko tudi boljše,« je odgovor Savška, s katerim je potrdil, kakšen perfekcionist je v čolnu.

Z naslovom olimpijskega prvaka je postal bolj prepoznaven po vsej Sloveniji. Imel je tudi veliko dodatnih obveznosti, s ponosom pa pove, da so ga za uspeh kariere nepričakovano dodatno nagradili tudi pokrovitelji. »Takšne pozornosti nisem vajen, zato so bile misli v glavi zbegane, saj so me še čakale tekme. Moral sem sprazniti glavo in misli osredotočiti še na svetovno prvenstvo, potem pa bo konec, ko se bom lahko bolj sprostil, veselil, imel več časa za družino ter oktobra izpolnil še nekatere obveznosti, ki so povezane z zlato kolajno. Zavedam se, da tudi to spada k športu in k moji prepoznavnosti,« je razlagal Savšek.

Ob tem je zanimivo, da sta slovenska olimpijska prvaka, kolesar Primož Roglič in kanuist Savšek, skoraj soseda. Oba domujeta v Srednjih Gameljnah na obrobju Ljubljane pod Rašico, komaj dobrih sto metrov narazen. »Da sta dve zlati kolajni v radiju dobrih sto metrov, je kraju v velik ponos. Oba sva sicer priseljena, a očitno je v kraju neka posebna energija,« je končal Savšek.