Brežice kandidirajo za evropsko mesto športa

V Brežicah so se za kandidaturo za evropsko mesto športa 2022 odločili zaradi številnih odličnih dosežkov brežiških športnikov, vlaganj v športno infrastrukturo ter v športne vsebine in programe pa tudi zaradi pomena, ki ga ima šport za občane. Naziv prinaša možnosti za nove investicije na področju športa in je dobra popotnica pri nadaljnjem razvoju tako športa kot turizma.