Real Madrid mednarodno sezono v vlogi trinajstkratnega evropskega prvaka začenja na vročem gostovanju v Milanu proti Interju. Za kraljevi klub bo to že 52. sezona v najelitnejšem evropskem tekmovanju, kar bo za konkurenco še dolgo nedotakljiv mejnik. Real je od leta 1955 odigral 451 tekem v ligi prvakov, ki je skozi čas spreminjala pravila, obliko in ime tekmovanja.

Najtrofejnejši španski klub je vedno v krogu favoritov za evropski prestol. Ko je leta 2014 prekinil urok in osvojil znamenito »la decimo«, deseti naslov prvaka, je nato še trikrat zapored pokoril Evropo. Po zgodovinskem dosežku se Realu v zadnjih treh letih ni več uspelo uvrstiti v finale. Lani ga je med četverico najboljših izločil kasnejši prvak Chelsea, doma pa ni znal izkoristiti krize v Barceloni in na vrh se je zavihtel mestni tekmec Atletico. Ker finančna slika Reala ni ravno spodbudna, si ne privošči odmevnih okrepitev, s katerimi bi nadomestil odhode Cristiana Ronalda, Sergia Ramosa, Raphaela Varaneja…, ki so bili vodje šampionskega moštva pod vodstvom Zinedina Zidana. Ko je francoski trener ob koncu minule sezone izjavil, da odhaja zaradi pomanjkanja zaupanja v njegovo delo, se je za Real Madrid začela nova zgodba.

Predsednik kluba Florentino Perez vztraja, da rešitev za ekonomsko okrevanje kluba ponuja superliga, čeprav je neslavno propadla v dveh dneh. Po odhodu Zidana je na klop vrnil prekaljenega Italijana Carla Ancelottija, pred katerim je v vseh tekmovanjih zahtevna naloga. V Evropi bodo Realu nasproti stali močni angleški klubi, ki so za poletne okrepitve zapravili več kot 400 milijonov evrov. Glavna ovira bo zvezdniški PSG, ki je vse podredil slavju v ligi prvakov. Ravno s Parižani se je Real med poletjem dogovarjal za prestop Kyliana Mbappeja, ki bi ob selitvi v Madrid v hipu postal prvi zvezdnik španske lige, a so bile na koncu vse strani zadovoljne, da bo Francoz pogodbo s PSG izpolnil do konca in se Realu pridružil čez devet mesecev brez odškodnine. Kot kaže, bo to prehodna sezona za Real, v kateri bo jemal zalet za nove podvige. Ancelotti napoveduje napadalen in spektakularen nogomet po meri navijačev.