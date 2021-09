Nocoj bodo dvignili zaveso za novo sezono v ligi prvakov. S tekmami v skupinskem delu se začenja vznemirljiva pot do velikega finala, ki bo konec maja prihodnje leto potekal v Sankt Peterburgu. Evropsko krono brani londonski Chelsea, udarni favorit za naslov prvaka pa je Paris Saint-Germain, ki je sestavil galaktično zasedbo z asi najvišje ravni.

Obračuni v osmih skupinah z 32 moštvi za velikane pomenijo predvsem ogrevanje pred spektakularnimi boji na izpadanje. Protiutež zvezdniškemu moštvu iz Pariza predstavljajo predvsem angleški klubi, ki v zadnjih letih krojijo vrh evropskega nogometa, potem ko se je končala prevlada Reala iz Madrida in Barcelone. Če se bo PSG naposled prebil do pokala z velikimi ušesi, bo to zmaga kapitala. Pariz ima z Messijem, Neymarjem, Mbappejem, Ramosom, Donnarummo... izjemen kadrovski potencial, a v nogometu ne zmagujejo samo imena. Trener Mauricio Pochettino mora uglasiti orkester z velemojstri nogometa. V garderobi z izrazitim egom je pred izzivom kariere. »Liga prvakov je nepredvidljivo tekmovanje. Vse ekipe so močne in za končno zmagoslavje potrebuješ tudi srečo,« pravi Argentinec. PSG bo v letošnji mednarodni sezoni pod največjim pritiskom in arabski lastniki kluba bodo zadovoljni le z glavnim dobitkom, ki prinaša večno slavo.

Potem ko je Messi prestopil v Pariz, Ronaldo pa se je vrnil v Manchester United, se obeta novo poglavje izjemnega rivalstva med največjima zvezdnikoma zadnjega desetletja. Portugalec je poskrbel za evforijo ob prihodu v United in na debiju zabil dva gola. Na stavnicah visoko kotira tudi mestni rival Manchester City, ki ga je v minuli sezoni z izjemno taktiko v finalu ustavil šele Chelsea. Pred dvema letoma se je naslova prvaka veselil Liverpool, ki je močnejši predvsem zaradi vrnitve navijačev na stadione. Bayern je po tradiciji kandidat za najvišja mesta in se bo tokrat predstavil z mladim trenerjem Nagelsmannom. Največ predstavnikov v tekmovanju (5) imajo Španci, a sta Real in Barcelona zaradi finančne krize vložila premalo sredstev za odkrit napad na evropski vrh. Na veliko sceno se po sedmih letih vrača Milan, edini novinec v tekmovanju je Šerif Tiraspol.

Slovenski prvak Mura je bil daleč od uvrstitve v ligo prvakov, toda kljub temu bo imel slovenski nogomet sedem predstavnikov, med katerimi so štirje reprezentanti. Nocoj se bo na največjem odru predstavila trojica. Josip Iličić (Atalanta) in Benjamin Šeško (Salzburg) bosta gostovala v Španiji, Benjamina Verbiča (Dinamo Kijev) čaka domači obračun z Benfico. Jan Oblak (Atletico) bo jutri v Madridu nastopil proti Portu, Kevin Kampl se bo v Manchestru pomeril s Cityjem. Samir Handanović bo v Milanu branil proti Realu iz Madrida, Lovro Bizjak pa se bo v dresu Šerifa pomeril s Šahtarjem.