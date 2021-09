S pesniškimi branji Saše Pavček, Miriam Drev, Dejana Kobana, Kristine Kočan, Iva Stropnika in mnogih drugih ter koncertom swing zasedbe Počeni škafi se je sinoči v Velenju začel jubilejni, 20. festival poezije Lirikonfest. Program se tudi danes nadaljuje slavnostno, v Vili Bianca bodo namreč tik pod noč podelili Lirikonove književne nagrade. Največjo, velenjico – čašo nesmrtnosti, ki gre avtorju za vrhunski desetletni pesniški opus, bo prejel Miklavž Komelj. Mednarodna Pretnarjeva nagrada s častnim naslovom »ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika«, bo šla v roke Aleša Štegra. Ivu Svetini bo šla nagrada krilata želva za najboljši slovenski potopis, in sicer za delo Malabar, plaketa Lirikonov zlat za vrhunske festivalne prevode novejše poezije – v tem primeru iz grščine v slovenščino – pa gre domov z Dragico Fabjan Andritsakos. Aleš Šteger bo s harmonikarjem Juretom Torijem za zaključek večera izvedel poetično-glasbeni performans.

Jutri dopoldne bodo festivalskim gostom v parku ob Paki pri gimnaziji Velenje prisluhnili srednješolci, poezija pa bo na sklepni večer zavzela tudi starotrško ploščad Pri mladem lipovcu (prenovljeni Stari trg v Starem Velenju). Uglasbeno poezijo s panonske ravnice bo izvajala Moira. šum