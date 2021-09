Ponavljam: ponavljajte!

Mnoge berlinske hiše, berlinska stanovanja, zgrajena v nekih drugih časih, imajo blazno visoke strope in posledično blazno visoka okna. Mnoga berlinska okna so sestavljena iz več manjših oken, oken v velikosti propagandnega plakata A0, postavljenih drug na drugega, drug ob drugega, zraven pa še drug pred drugega, kajti večina berlinskih oken je dvojnih: imaš eno zunanje in eno notranje okno. Če želiš pogledati iz hiše v svet ter ga videti kolikor toliko ne-zamegljeno, moraš berlinska okna, kakor vsaka druga okna, kolikor toliko redno čistiti. Za eno običajno berlinsko okno, sestavljeno iz dveh zgornjih zunanjih, dveh zgornjih notranjih, dveh spodnjih zunanjih in dveh spodnjih notranjih oken, moraš očistiti osem šip. Ker imajo tudi šipe svojo zunanjo in notranjo stran, za eno ne-zamegljeno okno očistiš 16 steklenih površin velikosti propagandnega plakata A0.