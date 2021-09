»Po številu obiskovalcev, ki jih bomo letos lahko dosegli, če ne bomo spet zaprti, smo se preselili približno deset let nazaj. Vendar smo danes v bistveno boljši kondiciji, kot smo bili takrat. Če pa delamo primerjavo z letom 2019, pred začetkom pandemije, je to popolnoma neprimerljivo,« je poudaril Batagelj.

Leto 2020 so zaključili z dobrimi 8,4 milijona evrov prihodkov ter tako ustvarili skoraj 2,6 milijona evrov izgube. Po Batageljevih besedah letos pričakujejo, da bodo prihodki znašali okrog deset milijonov evrov, kar je toliko kot leta 2010.

Zanimivi so tudi podatki o strukturi obiskovalcev Postojnske jame. Če je tretjina obiskovalcev leta 2019 prihajala iz neevropskih držav, 24 odstotkov obiskovalcev iz sosednjih držav, 22 odstotkov iz velikih evropskih držav, slovenski gostje pa so predstavljali sedem odstotkov, je letos (med junijem in koncem avgusta) popolnoma drugače - slovenskih gostov je bilo 22 odstotkov, iz sosednjih držav je prihajalo 21 odstotkov gostov, 46 odstotkov gostov je bilo iz glavnih evropskih trgov, osem odstotkov iz ostalih evropskih držav in le trije odstotki gostov so iz neevropskih držav.

Prihodnje leto naj bi Postojnsko jamo po napovedih obiskalo okrog 429.000 obiskovalcev, med katerimi naj bi bilo 11 odstotkov Slovencev, obiskovalci v večjih skupinah pa naj bi predstavljali 18 odstotkov.

Slovenski gostje so v lanskem in letošnjem letu v Postojnski jami porabili za 318.000 evrov turističnih bonov, v letošnjem letu pa bo ta številka več kot še enkrat višja. Batagelj pričakuje, da bodo turistične bone obiskovalci izkoristili tudi v času božično-novoletnih praznikov, ko po enoletnem premoru ponovno pripravljajo žive jaslice v Postojnski jami. Prav danes so začeli s predprodajo vstopnic, ki so do 15. oktobra in za družine cenejše, nakup pa je možen tudi s turističnimi boni.

Čas zaprtja so izrabili za večje investicije. Tako so popolnoma prenovili promenado, za kar so v Postojnski jami namenili preko štiri milijone evrov. Trenutno poteka prenova poti do Predjamskega gradu.

V Postojnski jami so danes pozdravili tudi 40-milijontega obiskovalca. Pričakovali so ga sicer že lansko pomlad, dobili pa šele letos. Kot 40-milijonta obiskovalka je vstopnico za ogled Postojnske jame kupila Madžarka Barbara Csecsei. Po napovedih Batagelja in ob pričakovani hitri rasti števila obiskovalcev pa naj bi v Postojnsko jamo 50-milijonti obiskovalec prišel šele leta 2036.