NIJZ ocenjuje, da je trenutno v Sloveniji 9791 aktivnih primerov koronavirusnih okužb. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 462 okužb na 100.000 prebivalcev, povprečje v zadnjih sedmih dneh pa je 841.

V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za sedem, za prav toliko se je povečala tudi štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev.

V primerjavi s prejšnjo so to nedeljo potrdili 48 okužb več. Prejšnjo nedeljo so sicer opravili 1427 PCR-testov.

Po podatkih NIJZ so to nedeljo opravili tudi 6374 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.025.591 oseb, z vsemi odmerki pa 935.795 oseb, še kažejo podatki NIJZ.