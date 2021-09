Letošnji beneški filmski festival so znova spremljali protikoronski ukrepi, kot sta obvezno nošenje mask in 50-odstotna zasedenost dvoran. V tekmi za zlatega leva je bilo enaindvajset filmov, ocenjevala pa jih je žirija, ki ji je predsedoval z oskarjem ovenčani južnokorejski režiser Bong Joon Ho.

Zlatega leva je žirija namenila francoskemu filmu Dogodek Audrey Diwan, dogajanje pa je postavljeno v 60. leta minulega stoletja v Franciji in pripoveduje zgodbo mlade ženske, ki tvega zapor, ko poskuša narediti splav. Kot je ob prevzemu nagrade povedala režiserka, je film ustvarila z jezo, željo, srcem, razumom in veliko angažiranostjo. Sorrentinov avtobiografski film Bila je božja roka pa govori o odraščajočem fantu v Neaplju v 80. letih minulega stoletja. Naslov filma se navezuje na legendarni gol z roko, ki ga je argentinski nogometaš Diego Maradona dal na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1986.

Srebrnega leva za režijo je prejela novozelandska scenaristka, producentka in režiserka Jane Campion za film Moč psa, v katerem je zaigral britanski igralec Benedict Cumberbatch.

Nagrado za scenarij je žirija namenila ameriški igralki, režiserki in scenaristki Maggie Gyllenhaal za film Izgubljena hči. Maggie Gyllenhaal je film, ki na nepopustljiv način tematizira težave pri usklajevanju kariere in materinstva, tudi režirala. V glavni vlogi je zaigrala britanska oskarjevka Olivia Colman.

Nagrado coppa volpi za najboljšo igralko je prejela Penelope Cruz za vlogo v filmu Materine vzporednicePedra Almodavarja, nagrado coppa volpi za najboljšega igralca pa je prejel John Arcilla za vlogo v filmu Na delovnem mestu: pogrešani 8, ki ga je režiral Erik Matti.

Posebno nagrado žirije je prejel film Luknja režiserja Michelangela Frammartina, nagradoMarcello Mastroianni za najboljšo novo mlado igralko ali igralca pa Filippo Scotti za vlogo v Sorrentinovem filmu Bila je božja roka.

Nagradi za življenjsko delo

Za življenjsko delo so v Benetkah nagradili italijanskega igralca in režiserja Roberta Benignija ter ameriško igralko Jamie Lee Curtis. Toskanec velja za enega najbolj priljubljenih italijanskih filmskih zvezdnikov, Jamie Lee Curtis pa sodi v skupino redkih hollywoodskih igralcev, ki najbolje odražajo lastnosti, ki so bistvo svetovne filmske industrije in njene zapuščine. (sta, kul)