Nevenka Šivavec, direktorica MGLC: Iskra Delta - izgubljena prihodnost

Nevenka Šivavec vodi Mednarodni grafični likovni center (MGLC) od leta 2011, pomladi je začela tretji mandat na položaju direktorice. Ko vstopim v njeno pisarno, pripomnim, da sem bila v njej nazadnje, ko je bil direktor še Zoran Kržišnik, in se zdi povsem enaka. Res je, pravi, opremo smo dali pred kratkim temeljito obnoviti in tako ohranili stari dizajn iz osemdesetih. To se zdi izvrstna iztočnica za pogovor o instituciji, ki je hkrati varuhinja tradicije in pobudnica novih oblik grafičnega ustvarjanja.