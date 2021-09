Emma Raducanu je postala prva kvalifikantka, ki je osvojila OP ZDA v tenisu. Osemnajstletnica v finalu proti tri mesece starejši tekmici Leylah Fernandez ni podlegla pritisku ter dosegla največji britanski uspeh po 44 letih, ko je Wimbledon osvojila Virginia Wade. Zadnja ženska britanska zmaga v New Yorku pa sega v leto 1968, ko je bila prav tako najboljša Virgia Wade. Nova teniška zvezdnica in nesmrtnica je postavila ali izenačila številne mejnike. Postala je najmlajša Britanka, ki je osvojila turnir največje četverice, po Sereni Williams leta 2014 prva igralka, ki na zmagoviti poti ni izgubila nobenega niza (vključno s tremi kvalifikacijskimi dvoboji), ter najmlajša zmagovalka grand slama po Mariji Šarapovi leta 2004 v Wimbledonu.

Po kvalifikacijah je imela rezervirano letalsko karto

Ženski finale je upravičil pričakovanja slehernega športnega navdušenca. Najstnici sta pokazali, zakaj sta obraza prihodnosti. Gledalci v polnem teniškem kompleksu Arthurja Asha so si sicer želeli še tretjega niza, a je Emma Raducanu po slabih dveh urah in po medicinskem odmoru, ko ji je zdravnica z obližem ustavila krvavitev iz kolena, zaključila dvoboj z zmago s 6:4 in 6:3. Besedi neverjetno in meteorsko sta bili po finalu najpogostejši v britanskih medijih. Emma Raducanu je z uspehi v New Yorku britanski tenis ponesla v nebo. Postala je idol številnih najstnikov, ki ji bodo skušali slediti, britanskemu tenisu pa se obeta lepa in trofejna prihodnost.

»Čutim izjemno podporo vseh Britancev, ki živijo v New Yorku, ter vseh na Otoku. A največ mi pomeni, da sta me ves čas v živo spremljala Virginia Wade in Tim Henman, ki sta dala britanskemu tenisu velik pečat,« je priznala Emma Raducanu. Še dva tedna pred svojim največjim uspehom je imela 150. igralka s svetovne lestvice rezervirano letalsko karto za odhod domov, če se iz kvalifikacij ne bi prebila na glavni turnir. Sedemnajst dni kasneje je zgodba dobila pravljični epilog.