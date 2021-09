Po dneh počitka na evropskem prvenstvu v odbojki Slovenijo danes ob 16. uri v Ostravi čaka nov preizkus. V osmini finala se bo pomerila s Hrvaško. Slovenski odbojkarji so po porazih v skupinskem delu s Češko in Italijo ter po zmagah nad Črno goro, Belorusijo in Bolgarijo prvi del evropskega prvenstva zaključili na drugem mestu, njihovi tekmeci Hrvati pa so v svoji skupini zasedli tretje mesto, potem ko so izgubili s Francozi in Nemci, premagali pa Slovake, Latvijce in Estonce.

»Hrvaška ima zelo dobrega podajalca Žukovskega in korektorja Raića ter dva nevarna napadalca, Sedlačka in Šestana. V Talinu so Hrvati na trenutke prikazali zelo dobro igro in videli smo, kako nevarni so lahko. Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo storiti. Za to smo v minulih dneh veliko delali in skušali popraviti še nekaj stvari, s katerimi nismo bili zadovoljni. Zdaj pa je čas, da se osredotočimo na tekmece in za pripravo nanje izkoristimo še zadnja treninga,« je odločen slovenski selektor Alberto Giuliani.

Slovenski srednji bloker Alen Pajenk opozarja, da bodo vse prej kot lahek tekmec: »Hrvati niso slaba reprezentanca in to so tudi pokazali v skupinskem delu tekmovanja. Zavedati se moramo, da so pripravljalne tekme eno, ko pa gre zares, je to povsem nekaj drugega. Rastejo iz tekme v tekmo, izpolnili so cilj, ki so si ga zadali, so tudi vse samozavestnejši. Prepričan sem, da bodo naredili čisto vse, da bi nas premagali.«

Slovenski in hrvaški odbojkarji so se letos že srečali, saj so pred odhodom na evropsko prvenstvo v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme. Nanje je spomnil slovenski kapetan Tine Urnaut: »Hrvaška je zelo močna ekipa, to smo lahko videli že v Osijeku. Morda bi bilo celo bolje, da se pred prvenstvom ne bi srečali, saj je to vedno lahko dvorezni meč. Od začetka do konca moramo igrati na najvišji ravni in biti ves čas zbrani in pozorni. Do tekme pa moramo izkoristiti preostali čas, da se kar najbolje pripravimo in se posvetimo predvsem temu, kako bo vse skupaj videti na naši strani mreže.«

»Evropskega prvenstva nismo začeli dobro, na tekmi proti Nemcem nismo imeli svojega dne, sledila je tekma z olimpijskimi prvaki Francozi. A od tega trenutka smo se povsem osredotočili na naš cilj, da se uvrstimo v izločilne boje. To nam je uspelo in tudi, ko smo bili proti Estoniji že v izgubljenem položaju, smo dali vse od sebe in zmagali,« je z dosedanjim potekom evropskega prvenstva zadovoljen hrvaški kapetan Timofej Žukovski.